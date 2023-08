Ballando con le Stelle 2023 | novità sul cast | salgono a 7 i concorrenti “certi” | tutti i nomi

(Di martedì 22 agosto 2023) Chi sono idicon le? La grande macchina organizzativa dietro allo show di Milly Carlucci è da tempo al lavoro ed in queste ore è stato confermato il secondo nome ufficiale. Ad entrare nel, insieme a Ricky Tognazzi, sarà anche Rosanna Lambertucci. Regista e giornalista sono già impegnati nei... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Manetti, di contro, vorrebbe partecipare ale stelle : Non ho impegni televisivi in agenda, ma mi piacerebbe fare quel tipo di programma. Sarebbe interessante. Mi hanno parlato molto ...... di cui è stato protagonista per diversi anni, grazie alla sua storia d'amore travagliataGemma Galgani, Manetti ha, invece, mostrato interesse per il dancing show di Rai1,le Stelle.Gli alti nomi resi noti sono quelli di: Giampiero Mughini , scrittore e opinionista dai toni pungenti, già concorrente dile Stelle , dove sono state eclatanti le sue litila ...

Ballando Con Le Stelle 2023, Rosanna Lambertucci secondo concorrente ufficiale MovieTele.it

Se accetti "tutti i cookie", compresi quelli di profilazione, oltre a sostenere la nostra offerta gratuita, riceverai annunci pubblicitari in linea con i tuoi interessi. Giorgio Manetti al GfVip I ...Il leader della Lega in attesa della festa autunnale di Pontida abbandona i toni da ministro responsabile e segretario di un partito “del fare”, rispolvera le dirette che erano diventate il suo cavall ...