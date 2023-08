Ballando con le Stelle 18 | dopo Ricky Tognazzi ecco chi è la seconda concorrente ufficiale!

Leggi su isaechia

(Di martedì 22 agosto 2023) Sta scaldando ufficialmente i motori la diciottesima edizione dicon ledi Milly Carlucci. Il talent show di Rai Uno sta reclutando in queste settimane i nuovi protagonisti che si metteranno in gioco sulla pista da ballo più famosa e competitiva del palinsesto. Dai profili social ufficiali della trasmissione, è arrivata la conferma di un’altravedremo cimentarsi nella nuova avventura la conduttrice, nutrizionista, giornalista Rosanna Lambertucci: @rosanna.lambertucci è laufficiale di #ConLe2023.la alle prese con la sua rifinitura atletica mentre già elabora strategie di gara. In un video in cui fa jogging, la ...