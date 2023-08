Badminton | Mondiali Copenaghen 2023 | Axelsen in scioltezza agli ottavi | ok anche Li e Sen

(Di martedì 22 agosto 2023) Nuova giornata ricca di partite aidiin corso di svolgimento a. Per quanto riguarda il torneo maschile il rappresentante di Taiwan Wang ha sconfitto il cinese Lu mediante il punteggio di 2-1 (21-16, 18-21, 21-19), mentre l’altro cinese Li si è imposto 2-0 (21-10, 21-12) nei confronti del thailandese Wangcharoen. Successo e qualificazionedi finaleper 2-0 (21-11, 21-12) per l’indiano Sen, bravo a sbarazzarsi del sudcoreano Jeon, invece, l’atleta di Singapore Loh ha battuto in due parziale per 21-4, 21-11 l’azero Dwicahyo. Tutto facile per il numero uno del seeding, il danese, che ha eliminato il francese Popov con un netto e perentorio 1-0 (21-6, 21-8), mentre il thailandese Vitidrsan ha ...

Giovanni Greco e David Salutt guadagnano i sedicesimi di finale nel torneo di doppio maschile ai Campionati del Mondo diin corso a Copenaghen. Il duo azzurro ha offerto una bella prestazione, sconfiggendo in maniera netta in due set (21 - 14; 21 - 7) i peruviani Jose Guevara e Diego Mini. Domani nei ...A Copenaghen è tutto pronto per l'avvio dei Campionati del Mondo , in programma da domani al 27 agosto in Danimarca. Nel singolare maschile Fabio Caponio affronterò il thailandese Kantaphon ...... a fine giugno, la prima medaglia d'oro del Team Italia ai GiochiSpecial Olympics a ... Nove giorni di gare tra atletica,, bocce, calcio a 5, equitazione, ginnastica artistica e ...

Hanno preso il via quest'oggi i Mondiali 2023 di badminton, di scena a Copenaghen da oggi fino al 27 agosto. Nell'impianto della Royal Arena, hanno fatto il loro esordio tutti gli azzurri presenti in ...