Bacio senza consenso | Rubiales nella bufera in Spagna | “Ripugnante” | “è violenza sessuale” Chiesta l’apertura di un’inchiesta

Undel quale si era poi scusato in un video, pur definendolo 'spontaneo' e 'cattive intenzioni': 'D'ora in poi, presterò maggiore attenzione alle mie azioni', ha assicurato. Tra i primi a ...rubato, ecco le dichiarazioni della mamma di Hermoso. Dopo le dichiarazioni di Morace e della ministra Montero , sono arrivate anche le scuse dello stesso Luis Rubiales . " É stato...Unconsenso, come confermato dalla giocatrice che ha dichiarato: " Non mi è piaciuto ". Un gesto che ha scatenato le polemiche in Spagna con Rubiales al centro della bufera. Il presidente ...

| ESCÁNDALO EN ESPAÑA: Piden la dimisión del presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, tras su beso en la boca a la jugadora Jennifer Hermoso y el gesto tocándose sus ...Irene Montero, ministra dell'uguaglianza di Podemos, è stata la prima ad attaccarlo: "Non diamo per scontato che il bacio senza consenso sia qualcosa 'che accade'. È una forma di violenza sessuale che ...