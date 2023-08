Nel frattempo però inA, il Milan vuole concludere la propria estate di calciomercato con un ... Dai primi sondaggi, la società lavora a due profili principali,e Fullkrug, entrambi in ...SABATO 19 AGOSTO 17.30 - Spuntaper il Milan: I DETTAGLI 16.04 - Aleksandar Mitrovic è ...in serata il calciatore sarà presente allo stadio Ferraris per la prima giornata di campionato in...Oggi riparte laA, ma molti club sono ancora in alto mare col mercato e devono completare le ... 12:46 19 Agosto Milan, ancheper l'attaccoIl Milan cerca ancora un attaccante: occhi anche ...

Azmoun in Serie A, beffato il Milan: giocherà in Europa Calciomercatonews.com

In sede di calciomercato arriva la svolta: Amzoun sbarca in Serie A ma non il Milan, colpo per l'Europa della big ...Si tratta di Niclas Fullkrug e Sardar Azmoun. Il primo, classe 1993, gioca nel Werder Brema e ha un contratto fino al 2025 con il club tedesco. Ha sempre giocato in Germania e potrebbe decidersi a ...