Azione dei Carabinieri a Posillipo | Denunce e Sequestri

(Di martedì 22 agosto 2023)deie indagini nella vivace movida del quartiere napoletano Servizio straordinario nel quartiereper idella compagnia di Bagnoli che insieme ai militari del reggimento Campania e a quelli del nucleo radiomobile di Napoli hanno setacciato le strade della movida napoletana. Durante le operazioni i militari hanno denunciato 4 persone: il primo perché beccato alla guida senza aver mai conseguito la patente con recidiva nel biennio, il secondo ed il terzo invece per aver esercito abusivamente l’attività di parcheggiatore mentre l’ultimo denunciato dovrà rispondere di evasione. Tra le 58 persone identificate i militari hanno segnalato alla prefettura 6 ragazzi trovati in possesso di modiche ...

Per questo credo che la legge Zan sull'omotransfobia avrebbe aperto una strada ai limiti... Da parte della Difesa, sottolinea, c'è "un'inchiesta sommaria" che "non è un'disciplinare: è un'...È stata una notte di duro lavoro per le squadreVigili del Fuoco evolontari anti incendio della Protezione Civile impegnate nel contenere l'incendio divampato ...sono entrati inanche l' ...... Elly Schlein aveva spiegato sul tema: 'Ci mobiliteremo per rafforzare la nostra proposta, raccogliendo le firmecittadini e delle cittadine" . Continuando a non capire che una cosa è l'...

"L'industria è in prima linea per un'azione di controllo a difesa del ... Freshplaza.it

Il New York Times ha deciso di bloccare l'accesso del bot che addestra ChatGPT al proprio sito e agli articoli dei suoi giornalisti ...Il vicesindaco Sara Caracci: “Le fiamme si sono propagate velocemente a causa del vento”. Ordinanza di evacuazione per Vallata di Ortano, Mezzo Ortano, San Felo, Chiusello e Campo Grande. Rogo sotto c ...