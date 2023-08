Avicii raggiunge un nuovo record con “Wake me up”

Leggi su velvetmag

(Di martedì 22 agosto 2023)traguardo perpost-mortem. L’artista svedese è scomparso a soli 28 anni, ma la sua musica continua a risuonare nel panorama dell’elettronica internazionale. Il celebre dj nel corso della sua carriera ha lanciato tantissime hit, ancora oggi tra le più ascoltate, ma una tra tutte è riuscita are un. Lo abbiamo salutato il 20 aprile del 2018, mentre si trovava a Muscat in Oman,ha deciso di togliersi la vita a 28 anni. Ma la sua musica non ha mai abbandonato il panorama globale e ha continuato a risuonare, tra remix e riproduzioni. Anche il pubblico non ha potuto far a meno di dimenticarlo e ancora oggi lo celebra. Per questo motivo, anche dopo la sua morte,è riuscito are un ...