Avetrana | disperso dall’alba di ieri | anziano ritrovato stordito e salvato dai carabinieri Trasportato all' ospedale di Manduria

(Di martedì 22 agosto 2023) Di seguito un comunicato diffuso dai carabin: Termina con il lieto fine l‘incessante ricerca che i carabindella Stazione e del N.O.R. dihanno messo in atto per ritrovare unoriginario die residente a Specchiarica, di cui non si avevano più notizie damattina all’alba. Come ogni mattina l’si era alzato con le prime luci del sole per recarsi nelle campagne tra le marine di Torre Colimena e Punta Prosciutto per raccogliere della verdura selvatica. Probabilmente a causa della età avanzata e dello sforzo fisico unito al calore della giornata, perdeva l’orientamento e vagava a lungo per le campagne, senza riuscire a trovare la strada di casa, finché, vinto dalla stanchezza, si accasciava a terra, sprofondando nella fitta ...

Avetrana: disperso dall'alba di ieri, anziano ritrovato stordito e ... Noi Notizie

