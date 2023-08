Auto più vecchie del 28% in 7 anni | più caro assicurarle

(Di martedì 22 agosto 2023) Nei primi 6 mesi dell'anno - rivela Facile.it - l'età media delleitaliane è risultata essere pari a 11e 7 mesi: il 7% in più rispetto allo stesso periodo del 2022, il 16% in più sul 2021 ...

E' aumentata del 28% in 7 anni l'età media del parcoitaliano, con sensibili incrementi di prezzo per le polizze assicurative. E' quanto emerge da un'indagine del comparatore di prezzi Facile.... il gruppo avrebbe 'legato' il cantante, i suoi due figli e il personale di casa perdi due ore.di Città del Messico ha condiviso un comunicato in cui ha fatto sapere di avere recuperato l'...... perché vorrei che questi piani fossero un po' meno ambiziosi, un po'realistici e molto... Lo stop allea motore diesel e benzina nel 2035, significa mettere duramente in crisi la nostra ...