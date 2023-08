... la quarantenne, anche lei portata in ospedale per accertamenti, non avrebbe rispettato la precedenza, attraversando l'incrocio e finendo tamponata da un'altra, guidata da un uomo di 87 anni, ...Ma è altrettanto vero che la Cina è la prima destinazione delle merci di molte aziende occidentali dell', della moda, del lusso e dell'industria pesante. E che nonostante i recenti tentativi di ...La morteancora dal cielo, in un caldo e soleggiato sabato d'estate a Chernihiv. L'allarme aereo ... ledistrutte, i tetti scoperchiati, le finestre esplose.

Auto piomba in un centro disabili, ferito un operatore Agenzia ANSA

È un autista di mezzi di soccorso il ferito più grave a seguito di uno scontro tra due auto, questo pomeriggio in corso Matteotti a Seregno (Monza), una delle quali ha sfondato la vetrata di un centro ...Lo scontro all’incrocio tra due vetture e una è piombata all’interno del centro diurno disabili Il Ritorno, a Seregno, sfondando una vetrina, in corso Matteotti, martedì 22 agosto, nel pomeriggio. Un ...