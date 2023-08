Aurora Ramazzotti | svelato l' accessorio segreto | a cosa serve | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 22 agosto 2023) "Il cappello gigante è perfetto per chi ha l'allergia solare come me":lo ha detto ai suoi fan in una storia su Instagram, mostrando il suo nuovo cappello. "Non sei proprio una fi*a così, però, che ce frega a noi!!", ha poi aggiunto l'influencer, spiegando che così riesce a proteggersi totalmente dalle scottature. L'allergia solare, infatti, è una reazione che il sistema immunitario può avere alla luce del sole. In genere si manifesta con eruzioni cutanee e prurito. La figlia di Erose Michelle Hunziker, quindi, ha deciso di condividere con i suoi 2,6 milioni di follower il suoper proteggersi dall'allergia solare.si è ripresa mentre era in barca e sulla testa aveva un vistoso cappello, così grande da coprirle tutto il viso. In effetti, ...