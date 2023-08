ATP Winston-Salem 2023 | Purcell batte Cecchinato e accede ai sedicesimi Baez | Gasquet e Fucsovics volano agli ottavi

(Di martedì 22 agosto 2023) È terminata poche ore fa la seconda giornata dell’ATP 250 di, ultimo torneo prima degli US Open(28 agosto-10 settembre). Tra la serata di ieri e la notte italiana appena trascorsa si sono disputate sul cemento statunitense le ultime nove sfide valide per il primo turno e tredi finale e lo spettacolo non è di certo mancato: andiamo a scoprire tutto quello che è successo. Niente da fare per Marco: l’italiano non riesce a rendersi pericoloso contro l’australiano Max(reduce dai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati) e va ko all’esordio con un netto 6-4 6-1. Eliminati al primo turno anche i francesi Quentin Halys e Arthur Rinderknech, battuti a sorpresa rispettivamente dall’argentino Facundo Diaz Acosta per 4-6 6-2 6-4 e dal ...

