Atp lancia Baseline | “reddito minimo” di 300 000 dollari l’anno per i primi 100 giocatori al mondo

Leggi su sportface

(Di martedì 22 agosto 2023) L’Atpuna sorta dipari a 300.000da destinare ai100al. Lo ha annunciato la stessa associazione mondiale dei tennisti professionisti, che ha spiegato come lo strumento, in vigore dal 2024, prevederà la garanzia di unannuo, anche in caso di lungo stop per infortunio o malattia, e unanticipato sui guadagni dei nuovi entrati nella top 125. L’Atp integrerà dunque le entrate dei tennisti in base alla posizione nel ranking: per i100si arriva fino a 300.000, fino a 150.000per iclassificati tra ...