Gianmarco Tamberi , campione olimpico in carica, ha vinto la medaglia d'oro nel salto in alto ai Mondiali didi Budapest. Un nuovoper il 31enne marchigiano che si è piazzato sul gradino più alto del podio alle Olimpiadi di Tokyo nell'agosto 2021 e poi agli Europei didi Monaco di ......l'ennesimo titolo Gianmarco Tamberi oggi medaglia d'oro nel salto in alto ai Mondiali di... A Budapest arriva il: campione del mondo, primo titolo con la fede al dito. Da settembre ...Gimbo è oro: il re del salto in alto è ancora lui, Gianmarco Tamberi. Non contiene la gioia e l'euforia per la vittoria della medaglia più importante nel salto in alto ai Mondiali di Budapest. Dopo un'...

Atletica: trionfo mondiale per Tamberi, l'azzurro campione di tutto Il Tirreno

Gianmarco Tamberi oggi medaglia d’oro nel salto in alto ai Mondiali di atletica leggera di Budapest 2023 ... Nel 2016 vince i Mondiali indoor di Portland e trionfa agli Europei di Amsterdam. A ...Budapest, 22 ago. - (Adnkronos) - A Budapest si riscrive la storia dell'atletica italiana, Gianmarco Tamberi è campione del mondo nel salto in alto. Straordinaria impresa dell’azzurro che ai Mondiali ...