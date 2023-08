Atletica | Tecuceanu non si accontenta | “Darò il 100% per andare in finale”

Leggi su oasport

(Di martedì 22 agosto 2023) Buona la prima a Budapest per Catalin, che riscatta una prima parte di stagione non esaltante e centra l’obiettivo di giornata qualificandosi per le semifinali degli 800 metri ai Campionati Mondiali 2023 dileggera. L’azzurro ha gestito molto bene tatticamente la sua batteria, arrivando terzo (ultimo posto utile per la qualificazione diretta) in 1’45?31 alle spalle del keniano Emmanuel Wanyonyi in 1’44?92 e del francese Gabriel Tual in 1’45?10. “Ho fatto un’esultanza un po’ di sfogo, perché questa stagione è stata un po’ difficile all’inizio. Adesso mi sono qualificato per la semie lìilperin“, le prime dichiarazioni a caldo del campione italiano indoor in carica ai microfoni della Rai dopo aver superato il turno ...