Atletica | Tamberi fa festa con un tuffo nella vasca dei 3000 siepi

(Di martedì 22 agosto 2023) Budapest, 22 ago. - (Adnkronos) - Esultanza speciale per Gianmarcodopo la vittoria della medaglia d'oro nel salto in alto ai mondiali di Budapest. Il 31enne marchigiana festeggia tuffandosidei 3mila, insieme al vincitore della gara, il marocchino Soufiane el Bakkali. Ilcompleta i festeggiamenti in pista dell'azzurro nei quali ha coinvolto il suo amico Barshim, campione olimpico con lui a Tokyo e oggi terzo.

Gianmarco 'Gimbo'festeggia a modo suo la medaglia d'oro nel salto in alto ai Mondiali dileggera di Budapest 2023. Dopo aver trionfato nella finale oggi con la misura di 2,36, l'...Gianmarco, campione olimpico in carica, ha vinto la medaglia d'oro nel salto in alto ai Mondiali didi Budapest. Un nuovo trionfo per il 31enne marchigiano che si è piazzato sul gradino più ...Gianmarcoha vinto la medaglia d'oro nel salto in alto ai Mondiali outodoor diin corso al National Athletics Centre di Budapest. L'azzurro, che si è presentato in pedana con la sua iconica ...

Fenomeno Tamberi! È campione del mondo nel salto in alto: primo oro per l'Italia ai Mondiali Sport Fanpage

ROMA (ITALPRESS) – Gianmarco Tamberi è medaglia d’oro al termine della finale del salto in alto maschile dei Mondiali di atletica a Budapest. Il 31enne marchigiano, delle Fiamme Oro, campione olimpico ...Gianmarco Tamberi oggi medaglia d’oro nel salto in alto ai Mondiali di atletica leggera di Budapest 2023. Il 31enne azzurro centra un altro risultato straordinario dopo la medaglia d’oro vinta alle ...