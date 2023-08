Atletica | Tamberi centra il triplete | oro mondiale dopo titolo olimpico ed europeo

(Di martedì 22 agosto 2023) Budapest, 22 ago. - (Adnkronos) - Gianmarcochiude il cerchio.il trionfoa Tokyo nel 2021 e i due successi europei del 2016 e 2022, a Budapest il 31enne altista marchigiano per la prima volta in carriera conquista l'oro ai campionati del mondo, completando una prestigiosa tripletta, riuscita nella storia dell'azzurra solo ad Alberto Cova nei 10.000 metri.

Gianmarcoha vinto la medaglia d'oro nel salto in alto ai Mondiali outodoor diin corso al National Athletics Centre di Budapest. L'azzurro, che si è presentato in pedana con la sua iconica ...per festeggiare ha voluto provare a saltare a 2.40. In realtà ci corre sotto e vola a festeggiare con amici e parenti, sventolando il tricolore. 22 agosto 2023mette nella sua bacheca anche l'oro iridato dopo aver conquistato l'oro europeo nel 2016 ad Amsterdam e 2022 a Monaco di Baviera, e quello olimpico a Tokyo 2020 (nel 2021). Nel medagliere ...

LIVE Mondiali di atletica: alto, Tamberi salta 2.33! Folorunso record italiano e finale 400 ostacoli La Gazzetta dello Sport

Ancons- Tamberi sontuoso. Il campione di Ancona ha vinto anche la gara di salto in alto ai Mondiali di Atletica di Budapest. Con la misura di 2.36 centrata al primo tentativo ha battuto lo statuniten ...Gianmarco Tamberi ha vinto l'oro nel salto in alto ai Mondiali di atletica di Budapest. L'azzurro ha superato la misura di 2,36 metri. Argento allo statunitense JuVaughn Harrison. Il qatariota Mutaz ...