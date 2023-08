Atletica | Sibilio andava ripescato! Warholm fa finta di niente | l’ammissione del ds | “Siete arrivati tardi”

Leggi su oasport

(Di martedì 22 agosto 2023) Karstensqualificato e Alessandroripescato. L’infrazione commessa durante la semifinale dei 400 ostacoli è evidente, le immagini relative alla gara dei Mondiali 2023 dileggera non lasciano spazio a dubbi. Il Campione Olimpico è passato largo nei pressi della seconda barriera: con la gamba sinistra ha superato l’ostacolo di lato, ma non alzando la gamba oltre i 91,4 centimetri, come il video certifica in maniera inequivocabile. Il primatista mondiale e super favorito per la conquista della medaglia d’oroestromesso, senza se e senza ma.squalificato! Video eloquente,derubato e Italia presa in giro Il reclamo presentato dall’Italia era ...