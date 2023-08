Atletica | Pernici ambizioso | “Un giorno questo sarà il mio palcoscenico”

Leggi su oasport

(Di martedì 22 agosto 2023) Francesconon disputerà le semifinali dei Mondiali 2023 dileggera negli 800 metri piani maschili, in corso a Budapest, in Ungheria: l’azzurro ha chiuso quarto (passavano i primi tre) nella sesta batteria ed il suo tempo non è stato sufficiente a rientrare tra i tre ripescati. L’azzurro a caldo ha parlato ai microfoni della RAI. L’azzurro ha spiegato con quale spirito ha affrontato la gara: “L’obiettivo era riuscire a qualificarmi per le semifinali, mi spiace non essere riuscito ad entrare tra i primi tre. E’ stato comunque emozionante, unil miosugli 800 metri“. Il piano tattico non è andato a buon fine, ma la prova dell’azzurro era improntata a fare gara di testa nei secondi 400 metri: “Ho provato e prendere la campana in testa e ...