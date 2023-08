Atletica | non solo Tamberi-Barshim | chi sono i principali avversari dell’azzurro nella finale del salto in alto

(Di martedì 22 agosto 2023) Gianmarcosi sta preparando per disputare ladelinai Mondiali 2023 dileggera. L’appuntamento è per questa sera (a partire dalle ore 19.58) a Budapest, dove il Campione Olimpico andrà a caccia dell’unico alloro che manca al suo glorioso palmares. Il fuoriclasse marchigiano si è salvato con un colpo da autentico fuoriclasse durante le qualificazioni di domenica mattina, dopo aver commesso due errori a 2.28 e avere rischiato l’eliminazione. Il 31enne dovrà alzare necessariamente il proprio livello e, per sua ammissione, è in ottime condizioni fisiche. Gianmarcodovrà fare i conti con i rivali più accreditati della vigilia. Il qatarino Mutaz Essa, con cui ha condiviso il gradino più ...

Tutti i risultati di martedì 22 agosto ai Mondiali dileggera 2023 , in corso di svolgimento a Budapest fino a domenica 27 agosto. Quarta ... ma lo spettacolomancherà con quattro finali in ......Mondiali dileggera 2023 , in corso di svolgimento a Budapest fino a domenica 27 agosto. Quarta giornata di gare che vede svolgersi solamente la sessione pomeridiana, ma lo spettacolo...Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della sessione pomeridiana di domenica 20 agosto dei Mondiali di Budapest 2023 diaggiornata minuto per minuto, per...

Terza giornata dei Mondiali di atletica: l'astista Elisa Molinarolo conquista una storica finale RaiNews

A 26 anni Noah Lyles è la stella di Budapest: non ha corso in 9"65, come aveva promesso, ma ha chiuso in 9"83 una finale supersonica dello sprint. Un simpatico sbruffone, con sostanza. Noah lei è ...