Atletica | Mondiali | Tamberi vince la medaglia d' oro nel salto in alto

(Di martedì 22 agosto 2023) Budapest, 22 ago. - (Adnkronos) - Gianmarco 'Gimbo'lad'oro nelinai campionati del mondo dileggera di Budapest. Il 31enne marchigiano si impone con la misura di 2,36 metri, realizzata alla prima prova.d'argento per il 24enne statunitense JuVaughn Harrison che salta anche lui 2,36 ma al secondo tentativo. Bronzo per il 32enne qatariota Mutaz Essa Barshim con 2,33. Per l'Italia è la terzanella rassegna iridata ungherese, la prima d'oro, dopo l'argento di Leonardo Fabbri nel lancio del peso e il bronzo di Antonella Palmisano nella 20 km di marcia.

Gianmarco Tamberi vince la medaglia d'oro nel salto in alto aididi Budapest . Il 31enne marchigiano si impone con la misura di 2,36 metri, realizzata alla prima prova. Medaglia d'argento per il 24enne statunitense JuVaughn Harrison che salta ...L'anno scorso era arrivato quarto, quest'anno Tamberi ha riscritto la storia nel Salto in alto, vincendo l'oro aiin corso a Budapest . Ha cominciato male il 31enne marchigiano delle Fiamme ...BUDAPEST (Ungheria) - Aidiin scena a Budapest è la grande serata di Gianmarco Tamberi nella finale del salto in alto e l'azzurro non ha tradito: medaglia d'oro! Battuti JuVaughn Harrison e Barshim. La gara ...

Mondiali di atletica, salto in alto: medaglia d'oro per "Gimbo" Tamberi RaiNews

Folorunso in finale dei 400 ostacoli donne col record italiano. Male Osakue nella finale del disco. Barontini e Tecuceanu si qualificano per la semifinale degli 800 metri ...Budapest, 22 ago. – (Adnkronos) – Faith Kipyegon vince i 1500 metri ai campionati del mondo di atletica leggera di Budapest. La kenyana si impone con il tempo di 3’5487, davanti all’etiope Diribe ...