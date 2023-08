Atletica | Mondiali | oro per la statunitense Tausaga nel disco femminile e Osakue 12 a

Gianmarco Tamberi e Marco Fassinotti in gara nella finale del salto in alto maschile oggi aidileggera di Budapest 2023. I due azzurri hanno fallito la misura di 2,25. Primo lancio nulle per Daisy Osakue nella finale del lancio del disco femminile. Simone Barontini e ...Serata di emozioni forti aidileggera 2023 , in corso di svolgimento a Budapest, con la quarta sessione serale con quattro finali. Strepitosa prestazione di Ayomide Folorunso nei 400 metri ostacoli femminili, ...di Budapest, domani tocca a Furlani nella qualificazione del ...

Mondiali 2023 - Gianmarco Tamberi scatenato! Suona la batteria prima della finale nel salto in alto Eurosport IT

Budapest, 22 ago. - (Adnkronos) - Laulauga Tausaga vince la medaglia d'oro nel lancio del disco femminile ai campionati del mondo di atletica leggera di Budapest. La statunitense si impone con la ...È la serata della finale mondiale del salto in alto a Budapest: in pedana il campione olimpico Gianmarco Tamberi. Da seguire anche Marco Fassinotti. Finali pure per Daisy Osakue nel disco e Ludovica ...