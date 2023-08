Atletica | Mondiali | Davide Re eliminato in semifinale nei 400 metri

(Di martedì 22 agosto 2023) Budapest, 22 ago. - (Adnkronos) -Re esce di scena innei 400ai campionati del mondo dileggera di Budapest. L'azzurro termina al 4° posto la terze e ultima inin 45"29, un tempo che non basta per accedere alla finale.

Gianmarco Tamberi e Marco Fassinotti in gara nella finale del salto in alto maschile oggi aidileggera di Budapest 2023. I due azzurri hanno fallito la misura di 2,25. Primo lancio nulle per Daisy Osakue nella finale del lancio del disco femminile. Simone Barontini e ...di Budapest, domani tocca a Furlani nella qualificazione del ...Barontini e Tecuceanu si qualificano per la semifinale degli 800 metri Gianmarco Tamberi in gara nella finale del salto in alto maschile oggi aidileggera di Budapest 2023. Tamberi ...

LIVE Atletica, Mondiali 2023 in DIRETTA: Tamberi cerca l'impresa contro Barshim, Folorunso a caccia della finale OA Sport

Budapest, 22 ago. - (Adnkronos) - Ayomide Folorunso centra la finale nei 400 ostacoli ai campionati del mondo di atletica leggera di Budapest. L'azzurra chiude al 4° posto la terza semifinale e viene ...Agenzia Budapest, 22 ago. – Simone Barontini e Catalin Tecuceanu si qualificano per la semifinale degli 800 metri ai campionati del mondo di atletica leggera di Budapest. Barontini chiude… Leggi ...