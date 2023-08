Atletica Mondiali Budapest 2023 | Tortu | “Non vedo l’ora di scendere in pista”

Leggi su sportface

(Di martedì 22 agosto 2023) Alla vigilia di un grande mercoledì per ididi, quattro azzurri hanno parlato in conferenza stampa a Casa Italia: si tratta di Filippo, Mattia Furlani, Claudio Stecchi e Nadia Battocletti. Il velocista italiano gareggerà nei 200 metri e dovrà vedersela in batteria con due rivali di spessore come lo statunitense Erriyon Knighton e il canadese Andre De Grasse: “Nondiin. È il mio quarto Mondiale, ogni volta è una storia a sé, ma vivo sempre allo stesso modo la vigilia e sono molto convinto di poter fare bene, visto com’è andata l’ultima gara con 20.14 agli Assoluti di Molfetta, a quattro centesimi dal personale. Per andare in semifinale si dovrà correre già molto forte. ...