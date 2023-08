Atletica | Mondiali | Barontini e Tecuceanu in semifinale

(Di martedì 22 agosto 2023) Budapest, 22 ago. - (Adnkronos) - Simonee Catalinsi qualificano per ladegli 800 metri ai campionati del mondo dileggera di Budapest.chiude secondo la settima batteria in 1'45"21, mentreè terzo nella prima batteria in 1'45"31. Primo degli esclusi Francesco Pernici, 4° nella sua batteria in 1'45"89.

Italia a caccia di medaglie nella quarta giornata deididi Budapest. In pedana la finale di salto in alto, con due azzurri in gara: il campione olimpico in carica Gianmarco Tamberi e Marco Fassinotti (canale dedicato su Sky Sport ...Una scelta dettata dalla contemporaneità con idia Budapest, che si sovrapporranno in termini di orario al match delle ragazze di Mazzanti. Bisognerà dunque stare attenti e ...... medaglia d'argento aiSpecial Olympics. 'Ci apprestiamo a vivere una giornata ... ROSETO CALCIO " UNIVERSAL; ASD ROSETANA NUOTO; RUGBY CLUB I FIORI DEL MARE; APS OLTRE - ETS;VOMANO; ...

Mondiali di atletica, salto in alto: fiato sospeso, stasera la finale di "Gimbo" Tamberi RaiNews

BUDAPEST- L'anconetano Simone Barontini si qualifica per le semifinali negli 800 metri. Il campioncino dorico cresciuto nella Sef Stamura, con il tempo di 1'45''21 stacca il pass ...Per una volta la marcia azzurra chiude senza medaglie al termine della 20 chilometri che ha aperto i campionati del mondo di Atletica leggera di Budapest… Leggi ...