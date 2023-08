Atletica | Mondiali 2023 | Tamberi padrone imperiale! Sorpresa Tausaga | El Bakkali pennella Folorunso in finale

(Di martedì 22 agosto 2023) La quarta giornata deidileggera regala la gioia più attesa dall’Italia: Gianmarcoha conquistato la medaglia d’oro nel salto in alto con un magico 2.36 ed è diventatodi tutto. Ayomidesi è guadagnata ladei 400 ostacoli, bene Simone Barontini e Catalin Tecuceanu che hanno superato le batterie degli 800 metri. FINALI SALTO IN ALTO (MASCHILE) – L’Italia esplode di gioia per merito di Gianmarco, che si laurea Campione del Mondo e completa il Grande Slam. Il ribattezzato Gimbo ha trionfato con un superbo volo da 2.36 metri piazzato al primo tentativo e ha messo in ginocchio l’intera concorrenza. Il fuoriclasse marchigiano ha vinto da Campione Olimpico e Campione d’Europa, detenendo così le ...

