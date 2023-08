Atletica | Mondiali 2023 | il calendario di domani 23 agosto | programma | orari | tv | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di martedì 22 agosto 2023), mercoledì 23, ci aspetta una nuova intensa giornata di gare ai Campionatidileggera in quel di Budapest. Il day-5 della rassegna iridata assegnerà altri quattro titoli nelle seguenti competizioni: salto con l’asta femminile, 1500 metri maschili, 400 metri femminili e 400 ostacoli maschili. L’unica azzurra impegnata in finale sarà la sorprendente Elisa Molinarolo, reduce da uno strepitoso miglioramento del suo personale di 9 cm per raggiungere l’atto conclusivo dell’asta con 4.65. Grande curiosità inoltre per il debutto in Ungheria di Mattia Furlani nelle qualificazioni del salto in lungo, oltre a Filippo Tortu e Fausto Desalu nelle batterie dei 200 metri. Obiettivo finale per Claudio Stecchi nel salto con l’asta, Sara Fantini nel lancio del martello, Dariya ...