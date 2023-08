Atletica | Ludovica Cavalli | “Centrato lo standard olimpico | lavorerò per Parigi”

(Di martedì 22 agosto 2023) Nella finale dei 1500 metri piani femminili dei Mondiali 2023 dileggera, in corso a Budapest, in Ungheria,ha chiuso in 4’01?84, timbrando primato personale e minimo. L’azzurra ha commentato la propria prestazione ai microfoni di Rai Sport. Nonostante l’ottimo crono ottenuto, l’azzurra ha ammesso di aver finito la benzina: “Ero un po’ stanchina, nell’ultimo giro mi hanno lasciata lì. Di solito al secondo turno avevo le gambe vuote, questa volta no. C’è loper, ora sono 11ma al mondo“. Proprio il fatto di aver speso tutto in questa gara, tra batteria e finale, pone dei dubbi sulla programmazione dell’azzurra, che ai Mondiali dovrebbe disputare anche i 5000: “Decidiamo se fare i 5000, ...

Impresa di Gianmarco Tamberi, nuovo campione del mondo di salto in alto. Daisy Osauke 12el lancio del disco,Cavalli 11nei 1500 donne. Folorunso in finale nei 400 hs con record italiano. Tutto il Mondiale è live su Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca ......dileggera di Budapest. La kenyana si impone con il tempo di 3'5487, davanti all'etiope Diribe Welteji (3'5569) e all'olandese Sifan Hassan (3'5600). Chiude all'undicesimo posto...... 22 agosto 2023, nella quarta giornata dei Mondiali dileggera di Budapest 2023. Nel ...Cavalli al via della finale dei 1500 metri. Negli 800 metri maschili in pista nelle batterie ...

Mondiali - La gioia di Ludovica Cavalli: "Non ci credo, quando ho visto il mio nome sul tabellone sono esplosa" Eurosport IT

A 31 anni, l'altista marchigiano ha conquistato la medaglia d'oro che gli mancava dopo aver vinto tutto. Record italiano per Ayo Folorunso ...È la serata della finale mondiale del salto in alto a Budapest: in pedana il campione olimpico Gianmarco Tamberi. Da seguire anche Marco Fassinotti. Finali pure per Daisy Osakue nel disco e Ludovica C ...