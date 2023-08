Atletica | Gimbo Tamberi l' uomo del triplete nell' alto

Tamberi è diventato il secondo azzurro dell'leggera ad aver centrato il 'triplete ', ...iridato a Helsinki e nel 1984 l'oro a cinque cerchi a Los Angeles La cronaca della gara In pedana...Ma da quel momentonon sbaglia più: 2.25 alla seconda prova, 2.29, 2.33, 2.36 alla prima. Poi, a titolo acquisito, due errori a 2.38 e tentativo finale a 2,40. Argento allo statunitense ...Gianmarco Tamberi conquista la medaglia d'oro nel salto in alto ai Mondiali di, in corso di svolgimento a Budapest. Dopo Europei e Olimpiade, arriva anche l'oro iridato per. L'unica gara internazionale che mancava nella sua straordinaria carriera. Argento a ...

Gianmarco “Gimbo” Tamberi vince la medaglia d'oro nel salto in alto ai campionati del mondo di atletica leggera di Budapest. Il 31enne marchigiano si impone con la misura di 2,36 metri, realizzata all ...Gimbo si laurea per la prima volta in carriera campione del mondo battendo Harrison e Barshim a Budapest. Nella festa non poteva mancare l'abbraccio con la compagna Chiara Bontempi ...