Atletica | Gianmarco Tamberi ha vinto davvero tutto | il palmares di una leggenda del nostro sport

Leggi su oasport

(Di martedì 22 agosto 2023)ha. Il fuoriclasse marchigiano ha completato il Grande Slam nel alto in alto: Campione Olimpico a Tokyo 2020, Campione del Mondo a Budapest 2023, Campione d’Europa nel 2016 e nel 2022, Campione del Mondo Indoor nel 2016, Campione d’Europa Indoor nel 2019, vincitore della Diamond League nel 2021 e nel 2022, ha alzato la mitica Coppa Europa da capitano un paio di mesi fa. L’azzurro si è imposto nella capitale ungherese con uno splendido balzo da 2.36 metri piazzato al primo tentativo, battendo i due grandi rivali della vigilia, ovvero lo statunitense JuVaughn Harrison e il qatarino Mutaz Essa Barshim. Il 31enne si era presentato in terra magiara per conquistare l’unico titolo che mancava al suo gloriosodopo l’apoteosi a cinque cerchi, il ...