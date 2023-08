Atletica | Gianmarco Tamberi è campione del mondo nel salto in alto

Leggi su open.online

(Di martedì 22 agosto 2023) È oro perai Mondiali di2023 di Budapest, in Ungheria. L’atleta azzurro ha conquistato il gradino piùdel podio grazie a undi 2,36 metri. Si tratta della sua prima medaglia outdoor, dopo la vittoria dell’oro nell’indoor nel 2016 e il bronzo nel 2022. Un grandioso risultato arrivato dopo una sequenza in cui l’azzurro ha superato al secondo tentativo la sua misura di ingresso (2.25 metri), per poi superare i 2.29, i 2.33 e arrivare a quota 2.36 metri. Al secondo posto del podio si è piazzato lo statunitense Juvaughn Harrison (anche lui ha saltato 2,36 metri, ma ha commesso un errore in più rispetto all’azzurro, ndr). Al terzo posto si classifica il quatariota Mutaz Essa Barshim (2,33 metri), con cui “Gimbo” vinse la medaglia d’oro ex aequo ...