(Di martedì 22 agosto 2023) Bellissima sfida a tre che si conclude in favore di Laulauganella finale deldelai Campionati2023 dileggera, in corso di svolgimento a Budapest. La 25enne statunitense ha sbriciolato il primato personale con una sensazionale bordata da 69.49 metri al quinto e penultimo tentativo, che le ha consentito di balzare al comando beffando per soli 26 centimetri la fenomenale connazionale Valarie Allman (argento con 69.23 alla quarta prova). Terzo gradino del podio occupato dalla cinese campionessa iridata uscente Bin Feng, che deve accontentarsi del bronzo con un 68.20 ottenuto all’ultimodella finale. Quarta posizione per l’olandese Jorinde Van Klinken in 67.20 davanti alla fuoriclasse croata Sandra Perkovic in ...

Il Mondiale ditrova una star e rischia di perderne un'altra. Non è giamaicana ma americana la regina dei ... che fanno cosìdopo la vittoria di Noah Lyles, in lacrime alla ...Ora Lyles tenterà laperché correrà anche la gara dei 200 metri. .Per la Spagna èdopo la vittoria nella 20 km maschile di Alvaro Martin. Il programma di oggi SESSIONE MATTUTINA 9.00: Lancio del disco donne - qualificazioni gr. A 9.35: 400m donne - ...

Atletica, doppietta americana nel lancio del disco femminile ai Mondiali. Vince Tausaga, 12ma Osakue OA Sport

È la serata della finale mondiale del salto in alto a Budapest: in pedana il campione olimpico Gianmarco Tamberi. Da seguire anche Marco Fassinotti. Finali pure per Daisy Osakue nel disco e Ludovica C ...L’americana batte Jackson e Fraser-Pryce battendo il record dei campionati. Alta 1.55, è al primo grande evento dopo aver perso le Olimpiadi di Tokyo per marijuana. Respinto il ricorso dell’Italia con ...