Atletica | Daisy Osakue | “Sono felice nella tristezza | sapevo di dover lanciare lungo per la top8”

Leggi su oasport

(Di martedì 22 agosto 2023) Centrato il vero obiettivo del suo Mondiale, qualificandosi per la finale,non si esprime al top del potenziale nell’ultimo atto e deve accontentarsi del 12° posto nel lancio del disco femminile ai Campionati Mondiali 2023 dileggera in quel di Budapest (in Ungheria). La primatista italiana si è fermata a 61.13 metri, non superando il taglio di metà gara per poco meno di due metri e mezzo. “che per poter essere tra le prime 8 avrei dovuto, dai 63 in su o fare il personale. Ovviamente ho l’amarezza di quelle due gabbie, perché vuol dire che non ero abbastanza paziente, però posso dire di essere in finale ad un Mondiale e ho fatto 61 metri. Per ladell’anno scorso era qualcosa di utopico, quindi...