(Di martedì 22 agosto 2023) Giornata di vigilia per, che mercoledì 23 agosto farà il proprio esordio ai Mondiali 2023 dileggera. Il toscano sarà impegnato nelle qualificazioni del salto con l’asta, dove occorrerà superare 5.80 oppure essere tra i migliori dodici per accedere alla finale. L’azzurro ha tutte le carte in regola per raggiungere l’obiettivo sulla pedana di Budapest, a venti anni dall’epocale trionfo iridato che il suo maestro Giuseppe Gibilisco inscenò a Parigi. Il nostro portacolori, che poche settimane fa ha timbrato un perentorio 5.82 a Madrid, potrebbe essere uno dei grandi outsider della vigilia.si è raccontato nella conferenza stampa della vigilia presso Casa Italia: “Ogni giorno apprendo qualcosa da lui (Giuseppe Gibilisco, n.d.r.). Arrivo qui dopo un periodo di raduno ...

Atletica, Claudio Stecchi scherza: "Con Tortu ho pensato a una petizione per non far gareggiare Duplantis. Medaglia a 5.85" OA Sport

