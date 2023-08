Atletica | Barontini e Tecuceanu solidissimi ai Mondiali | comoda semifinale sugli 800 | eliminato Pernici

(Di martedì 22 agosto 2023) Due italiani si sono qualificati alle semifinali degli 800 metri ai2023 dileggera. Catalinha sbrigato la pratica offrendo una prestazione solida nella prima batteria, Simoneha strabiliato nell’ultima serie. Francescoha corso con personalità e con coraggio, gli sono mancati tredici centesimi per meritarsi il passaggio del turno. Simoneha corso brillantemente in un’ultima batteria estremamente veloce. L’azzurro ha saputo sostenere il ritmo elevato nella prima parte di gara e poi all’ultimo curva ha accelerato ulteriormente, superando a doppia velocità il francese Yaniz Meziane e poi frenando dandosi il cinque con il formidabile canadese Marco Arop (numero 1 del ranking mondiale), che ha chiuso in 1:45.05 davanti all’azzurro, ...

19.20 - 800 m maschili - Batterie: Barontini, Pernici, Tecuceanu; 20.30 800m maschili - Finale: EVENTUALI SIMONE BARONTINI, FRANCESCO PERNICI, CATALIN TECUCEANU; 20.50 800m maschili - Semifinali: EVENTUALI SIMONE BARONTINI

BUDAPEST- L'anconetano Simone Barontini si qualifica per le semifinali negli 800 metri. Il campioncino dorico cresciuto nella Sef Stamura, con il tempo di 1'45''21 stacca il pass