(Di martedì 22 agosto 2023)prosegue la sua grande crescita e conquista in un colpo solo un triplice obiettivo al termine di una splendida semidei 400 ostacoli ai Campionati Mondiali 2023 dileggera, in corso di svolgimento a Budapest. La 26enne di Fidenza ha infatti centrato il pass per lairidata (grazie al secondo tempo di ripescaggio), migliorando di 33 centesimi il suo record italiano e correndo per la prima volta sotto ai 54? con un fantastico 53?89. “Tante cose miracolose (ride, ndr)… Oggi prima della partenza dietro al blocco mi veniva quasi da sorridere perché avevo proprio quella calma e pace interiore, volevo uscire a testa alta da questa gara. Ieri mia mamma mi diceva (in dialetto yoruba): ‘Io detesto le lacrime da coccodrillo, perché gli atleti che sono qui non sono venuti a ...

...Gianmarco Tamberi in gara nella finale del salto in alto maschile oggi ai Mondiali di... Exploit diFolorunso che corre in 53''89 nella semifinale dei 400 ostacoli: record italiano e ...I Mondiali di, in corso di svolgimento a Budapest, hanno finora regalato più dolori che gioie all' ... Attenzione adFolorunso , primatista italiana dei 400 ostacoli e già in semifinale....semifinale dei 400 ostacoli conFolorunso e molto altro. Chi salirà sul podio e trionferà L'appuntamento è a partire dalle ore 18.40 di martedì 22 agosto al Centro nazionale di...

Atletica, Ayomide Folorunso in finale nei 400 hs: "Non ero venuta a vendere arachidi, ho dato tutta me stessa" OA Sport

L'atleta azzurra scrive una nuova pagina dell'atletica italiana e si giocherà la medaglia nella disciplina. Due azzurri in semifinale negli 800 ...Folorunso in finale dei 400 ostacoli donne col record italiano. Male Osakue nella finale del disco. Barontini e Tecuceanu si qualificano per la semifinale degli 800 metri ...