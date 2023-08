Atlanta | Trump si costituirà presso il carcere di Fulton County

(Di martedì 22 agosto 2023) L'ex presidente degli Stati Uniti, Donaldha fatto sapere che sigiovedì 24 agosto 2023 ad, in Georgia,ildi, per adempiere alla formalità nell'ambito del procedimento in cui è accusato di avere cercato di cambiare il risultato delle elezioni presidenziali, nello Stato della Georgia, nel 2020. Lo ha scritto lo stesso tycoon in un post sul suo social network Truth. "Ci avreste mai creduto? Giovedì andrò ad, Georgia, per essere arrestato dal procuratore distrettuale radicale di sinistra, Fani Willis che - ha scritto, ironizzando- si sta occupando di uno dei più grandi omicidi e disastri della storia americana"."Nel mio caso - ha aggiunto- il ...

Trump giovedì in Georgia: "Andrò per essere arrestato". Si costituisce il primo imputato

