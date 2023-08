Assange | Di Battista al Rototom Festival | “L’unica speranza per lui è l’opinione pubblica | dobbiamo parlarne La sua libertà è collegata alla nostra”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 agosto 2023) “L’unico modo per portare vivo fuori dal carcere Julian, discuterne, parteciparecampagna di Amnesty International.è la sola, non ce n’è un’altra. Non possiamo salvarlo con gli avvocati, anche se ha i migliori al mondo, oppure chiedendo al Parlamento europeo di esprimersi sul suo caso”. È un passaggio dell’intervento che Alessandro Diha fatto alSunsplash in Spagna, l’appuntamento reggae più importante d’Europa che quest’anno ha deciso di dedicare un panel del forum social a Julian, il fondatore di WikiLeaks in carcere da 12 anni. Insieme a Dianche l’eurodeputata del Movimento 5 stelle, Sabrina Pignedoli, ...