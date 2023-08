Ascolti TV | Lunedì 21 Agosto 2023

(Di martedì 22 agosto 2023) Il Giovane Montalbano Nella serata di ieri,21, su Rai1 la fiction Il Giovane Montalbano 2 ha appassionato .000 spettatori pari al %. Su Canale 5 la replica di Scherzi a Parte ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 i Mondiali di Atletica hanno interessato .000 spettatori pari al % di share. La docuserie Scugnizzi per Sempre ha convinto .000 spettatori pari al %. Su Italia1 Le Iene Presentano Inside ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 All’Inseguimento della Pietra Verde totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 Atlantide Files ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su Tv8 Vento di Passioni segna .000 spettatori con l’%. Sul Nove Frankenstein Junior ha ...

tv di21 agosto 2023 : nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. "Il giovane Montalbano, " contro " Scherzi a Parte " . Chi ha vinto la sfida relativa aglitv di ieri sera,21 ...La conduzione di un programma in diretta in onda daal venerdì è tutt'altra cosa ma ... Per quanto riguarda glidi Estate in diretta , invece, il talk ha raggiunto degli ottimi risultati, ...La trasmissione di Rai Uno va in onda dalal venerdì per tutta l'estate, e sta regalando ... ha manifestato tutta la sua gioia ed il suo entusiasmo: 'Sono davvero molto soddisfatta degli...