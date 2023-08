Arrivati a Salerno un centinaio migranti salvati al largo Libia

Centoquattordici migranti sono giunti nel Porto dia bordo di una nave della SeaEye4: sono stati individuati a bordo dei cosiddetti barchini nel corso di tre diverse operazioni di salvataggio. Si tratta del trentesimo sbarco nel porto campano. ...leggi anche Assegnato portoalla Sea Eye. L'Ong: "Malta non ha risposto" Onu: 'Inquietante ... nel 1997 i numeri dei migrantivia mare in Italia tornano a crescere, ancora una volta ..."L'Italia ha assegnato il porto dialla Sea Eye 4. Secondo la legge marittima, Malta sarebbe stata responsabile del ... nel 1997 i numeri dei migrantivia mare in Italia tornano a ...

Centoquattordici migranti sono giunti nel Porto di Salerno a bordo di una nave della SeaEye4: sono stati individuati a bordo dei cosiddetti barchini nel corso di tre diverse operazioni di salvataggio.