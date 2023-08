Arrestato chirurgo estetico | avrebbe solo la terza media Scoperto e condannato in Romania

(Di martedì 22 agosto 2023) Lo cercavano a Hong Kong, l'hannoin un albergo a Marghera. L'attività del "dottor" Matteo Politi, 43 anni, che secondo l'accusa sarebbe in possessodi un diploma di, è finita oggi, 22 agosto 2023, a Marghera (Venezia), dove il Nucleo investigativo deei carabinieri lo ha ammanettato, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dall'Autorità Giudiziaria della. Dove deve scontare 3 anni e 4 mesi di reclusione dopo la condanna definitiva per i reati di truffa e falsificazione di documenti

Tuttavia da ben 15 anni operava comeed era riuscito addirittura a farsi un nome, tanto da ... Ricercato in mezzo mondo,in Italia Matteo Politi era un truffatore noto anche in Italia,...Estratto dell'articolo di Matteo Politi per www.ilgazzettino.it matteo politi 1a Marghera Matteo Politi, il falsoestetico ricercato in mezzo mondo: lavorava in un hotel. Oggi, martedì 22 agosto, a Marghera i carabinieri del ...Matteo Politi, 43 anni, era ricercato in mezzo mondo. Aveva trovato lavoro in una struttura alberghiera a ...

Matteo Politi, arrestato il finto chirurgo estetico con la terza media Sky Tg24

Affaritaliani, prima di pubblicare foto, video o testi da internet, compie tutte le opportune verifiche al fine di accertarne il libero regime di circolazione e non violare i diritti di autore o altri ...Una carriera da chirurgo estetico lunga 15 anni per Matteo Politi, arrestato questa mattina a Marghera (Venezia), dove il Nucleo investigativo dell'Arma di Venezia lo ha scovato e lo ha ammanettato, ...