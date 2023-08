Arnautovic e il retroscena sul Milan | Pellegatti | «Lo avevamo già preso…»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 22 agosto 2023) Carlo, giornalista, ha svelato una Radio24 su Markoe l’interesse delprima del suo approdo all’Inter Carlo, giornalista, ha svelato una Radio24 su Markoe l’interesse delprima del suo approdo all’Inter. Le sue dichiarazioni: LE PAROLE – «era già preso dalprima della rivoluzione societaria. Per me quella dell’ex Bologna era e resta tuttora una bella idea. Non cambio opinione sul giocatore perché è andato all’Inter».