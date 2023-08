Arnas Garibaldi Catania | prelievo multiorgano da donatore a cuore fermo

Leggi su ildenaro

(Di martedì 22 agosto 2023)(ITALPRESS) – E' stato eseguito undadeceduto per arresto cardiaco (DCD, Donation After Cardiac Death) presso la Rianimazione Centro dell'di. E' stato possibile, si legge in una nota, "grazie alla generosità di un paziente ricoverato in gravissime condizioni cliniche, che in vita, aveva manifestato la volontà di non essere soggetto a nessun trattamento terapeutico forzato, in caso si fosse trovato in condizioni gravissime con lesioni cerebrali irreversibili, 'limitare i trattamenti intensivi che abbiano come unica conseguenza il prolungamento del morire non è soltanto lecito, ma costituisce un dovere deontologico e giuridicò (articolo 2 L.219/17)". Accogliendo la sua volontà e le richieste dei familiari, è ...