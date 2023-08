Ariana Grande e il suo nuovo profumo Cloud Pink | ecco tutto quello che sappiamo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 22 agosto 2023) Luxe Brands continua la sua collaborazione con la musicista, attrice e imprenditricecon il lancio di, l’ultima novità della sua collezione di profumi., a quanto riporta l’artista, è descritto come “una miscela sensuale di legni ambrati, muschio magenta e praline zuccherate. Il viaggio inizia con una combinazione vellutata di bacche e frutta frizzante, mentre la delicata florealità dell’orchidea vanigliata e dell’ambretta avvolge in un abbraccio come dolci nuvole di cotone. L’impressione finale è di una calda miscela di muschi e legni ambrati che, coinvolgente e sensuale per la pelle, asseconda i sensi”.torna con undalle note zuccherate:...