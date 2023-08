Arabia Saudita | enorme tempesta di polvere a Jeddah | video

... la crisi climatica e per un mondo più equilibrato ed equo" e mostrandosi favorevole all'ingresso die Argentina, ma anche dell'Iran. Il meccanismo di cooperazione dei Brics è una ...L'ong Human Rights Watch ha documentato le violenze 'diffuse e sistematiche' perpetrate dalla guardia di frontiera dell'ai danni di uomini, donne e bambini tra marzo 2022 e giugno 2023. I governi etiope eannunciano un'indagine ...L'architetto e designer Giusto Puri Purini, progettista di fama mondiale, che ha operato innei palazzi dei sultani, che ha legato il suo nome anche alla ristrutturazione del palazzo della Farnesina a Roma, sede del Ministero degli Esteri, e a importanti ville in Italia e all'...

Lukaku non ha nessuno intenzione – almeno per ora – di raggiungere Cristiano Ronaldo e tutti gli altri campioni che hanno deciso di andare a giocare in Arabia Saudita. La sua intenzione è quella di ...E' la ricerca che ha lanciato l'Arabia Saudita attraverso il National Center for Wildlife Development che studierà un fondale di altissimo interesse visto che nel Mar Rosso c'è il 2% delle barriere ...