Antonella Fiordelisi | l'estate calda | i like di Casillas e CHE FOTO!

Il "segui" e i like di Casillas La segnalazione dell'interesse di Iker Casillas nei confronti diè arrivata attraverso il web. Ai fan dell'influencer salentina non sono sfuggiti, ...cicciolina in versiliaVALERIA MARINI IN VERSILIA Ivan Rota per Dagospia iker casillas Finita con Edoardo Donnamaria, che aveva conosciuto al Grande Fratello Vip , orapare abbia un corteggiatore famoso in tutto il mondo che mette like a tutte le foto ...Edoardo Donnamaria esi sono lasciati ormai da molte settimane. Dopo gli eventi da condividere perché presi prima della rottura, i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip non si sono più rivisti ed ...

Antonella Fiordelisi, i like di Iker Casillas infiammano il gossip ilGiornale.it

Possibile flirt tra la schermitrice e influencer salernitana Antonella Fiordelisi e Iker Casillas, celebre ex portiere del Real Madrid e della Nazionale spagnola. Ai più attenti, infatti, non sono ...Ai più attenti non sono passati inosservati i like social di Iker Casillas alle foto di Antonella Fiordelisi, il cui nome in passato è già stato accostato ad altri calciatori ...