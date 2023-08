Antognoni | «Campionato più equilibrato | di sicuro il Napoli non farà il vuoto»

(Di martedì 22 agosto 2023) La Gazzetta intervista Giancarloche parla del, della Fiorentina e di Spalletti ct della Nazionale. «Vedo Chiesa e Vlahovic pronti a un ritorno al 100%. Senza coppe, la Juve tornerà in pole. Sarà unpiù, diilnonil. L’Inter è forte come sempre, il Milan mi incuriosisce ma è con tutti quei nuovi è già partito bene e la Lazio anche se caduta, la vedo ancora in zona Champions, nonostante Milinkovic. Roma, Atalanta a Fiorentina le outsider». «Thuram può fare la differenza, lo seguivo quando ero alla Fiorentina qualche stagione fa. Ho molta fiducia in lui. La Fiorentina. «La Viola se vuole fare il salto, deve vincere qualcosa dopo due finali perse. E salire di classifica in ...

Carletto Mazzone se n'è andato in concomitanza con la ripresa del, come un professionista che non manca mai all'appuntamento. 'Er sor Magara', romano che ...d'essere personaggi come,...... abbastanza da renderlo l'allenatore decano del massimoitaliano, quello che non molti ... quello che vide l'esplosione di Giancarlo, numero 10 elegante e sfortunato come pochi.... che è un po' come essere romano al cubo, è stato uno scopritore di talenti (, ma anche ... Perché c'erano persone come Mazzone morto nel giorno che comincia ile non poteva essere ...

Antognoni: "Mi ha sorpreso la Juve, il Napoli non rifarà il vuoto. Arthur in viola era ciò che mancava" TUTTO mercato WEB

