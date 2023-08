Antognoni | Campionato più equilibrato | di sicuro il Napoli non farà il vuoto

... GiancarloLa Gazzetta intervista Giancarloche parla del, della Fiorentina e di Spalletti ct della Nazionale. "Vedo Chiesa e Vlahovic pronti a un ritorno al 100%. ...Commenta per primo Giancarloè intervenuto in un'intervista a La Gazzetta dello Sport parlando così a proposito della ... E salire di classifica in. Comunque dei nuovi ha giocato, e ...Carletto Mazzone se n'è andato in concomitanza con la ripresa del, come un professionista che non manca mai all'appuntamento. 'Er sor Magara', romano che ...d'essere personaggi come,...

Antognoni: «Campionato più equilibrato, di sicuro il Napoli non farà ... IlNapolista

Giancarlo Antognoni è intervenuto in un'intervista a La Gazzetta dello Sport parlando così a proposito della Fiorentina. "La Viola se vuole fare il salto, deve vincere qualcosa dopo due finali perse.Senza coppe, la Juve tornerà in pole. Sarà un campionato più equilibrato, di sicuro il Napoli non farà il vuoto”. Parola di Giancarlo Antognoni, bandiera della Fiorentina che ai taccuini de La ...