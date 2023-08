Angelina Mango | l’album ‘Voglia di vivere’ è disco d’oro

(Di martedì 22 agosto 2023)Voglia di vivere diè stato certificato. Un’attestazione che arriva del resto dopo ildi platino di Ci pensiamo domani e ildel singolo Voglia di vivere. Intanto, manca sempre meno al Voglia di Vivere Tour, il primo tour nei club di, prodotto e organizzato da Live Nation, che continua a collezionare sold out: al tutto esaurito già conquistato con le date di Roma e Bologna, si aggiungono i sold out dei live previsti a Napoli (12 ottobre, Duel Club), Torino (19 ottobre, Hiroshima Mon Amour) e Milano (23 ottobre, Magazzini Generali). La cantautrice si prepara dunque ad esibirsi con otto imperdibili date nelle principali città d’Italia per portare tutta la ...

Dopo il platino, anche l'album di Angelina Mango è disco d'oro Agenzia ANSA

