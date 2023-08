Anche sull’ambiente | viva l’ottimismo contro i catastrofisti

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 22 agosto 2023) Al direttore - Ringrazio per l’articolo di Micol Flammini sulla pazienza. Un insegnamento per tutti. Grazie e buon lavoro. Paolo D’Anselmi Al direttore - Ho letto il bell’articolo di Roberto Volpi sul Foglio di oggi e seguo con attenzione, stima e quasi sempre condivisione quanto spesso dite in fatto di conservazione. Premetto che mi occupo di natura e di come conservarla – fra l’altro con la creazione, cinquant’anni fa, dell’Oasi di Sant’Alessio e ora con progetti in Ecuador – da sessantacinque anni e più. Sfugge a tutti il fatto fondamentale. Ci accusano di distruggere il mondo e non si rendono conto che da oltre cinquant’anni l’uomo – dovrei dire l’uomo occidentale, ma lasciamo perdere – sta dedicando importanti risorse alla conservazione della natura. E che così facendo vale leggi stesse inculcateci dall’evoluzione, secondo la quale ogni essere ...